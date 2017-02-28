Организаторы турнира в Магнитогорске заменят подарки из-за неуместных шуток
Участникам детских соревнований выдали блокноты со «взрослым» текстом.
Участникам детских соревнований выдали блокноты со «взрослым» текстом.
Организаторы детского турнира в Магнитогорске извинились перед родителями участников и пообещали заменить подарочные блокноты, в которых по недоразумению оказался текст со «взрослыми» шутками, сообщает «Верстов. Инфо».
Об инциденте стало известно 26 февраля. Одна из жительниц города рассказала о том, что с соревнований по хоккею в валенках её сын, ученик 4-го класса, помимо грамоты и медали принёс блокнот с изображением пива на обложке. Помимо этого, в нижней части каждой страницы был напечатан шуточный список причин «почему женщиной быть лучше, чем мужчиной». По мнению родителей, содержащиеся в тексте намёки сделали сувенир неприемлемым для младшего школьника.
Напомним, осенью 2016 года один из магнитогорских магазинов был вынужден снять с продажи детскую кровать, поскольку получил множество гневных отзывов