Омичей приглашают на громкие чтения книг с собаками

В марте в пяти библиотеках планируют реализовать проект «Читаем с собакой». Инициатива чтений принадлежит специалистам Центральной городской библиотеки и Центра зоотерапии «Дверь в лето». Каждую неделю в новой библиотеке планируют проводить чтение в присутствии собак. 21 февраля в библиотеке имени Веры Чаплиной уже провели первые чтения.

«Восемь юных жителей Ленинского округа в течение часа по очереди читали рассказы Веры Чаплиной “Рычик и ласка” и “Варежка” в компании овчарки Лаки, ретривера Доры, бигля Аси и корги Милли», — процитировала пресс-служба омской мэрии Надежду Кузнецову, начальника отдела развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки.

Громкие чтения пройдут 2 марта в 12:00 в детской библиотеке им. И. А. Крылова (улица Масленникова, 62). 9 марта в 15:00 — в библиотеке им. Н. К. Крупской (улица Менжинского, 1-В). 16 марта в 13:00 — в детской исторической библиотеке «Отечество» (улица Дмитриева, 2 — 6). 23 марта в 11:00 — в детской библиотеке «Читайка» (улица Багратиона, 25-Б). 30 марта в 15:00 — в детской библиотеке им. А. С. Пушкина (улица 50 лет Октября, 98).

Считается, что занятия с собаками делают детей более раскрепощенными, сильно улучшают их навыки чтения.