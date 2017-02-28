Зима завершается температурами выше нормы
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой NOI.md, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, цитируемой NOI.md, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+14°C днем и от -1°C до +2°C ночью.
В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+15°C, а ночью ожидается от 0 °C до +3°C.
В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+16°C, а ночью — от +1°C до +4°C.
Ветер —