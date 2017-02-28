Зима завершается температурами выше нормы

В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+14°C днем и от -1°C до +2°C ночью.

В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+15°C, а ночью ожидается от 0 °C до +3°C.

В северных районах столбики термометров покажут +11°C..+16°C, а ночью — от +1°C до +4°C.