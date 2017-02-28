Кузбасских водителей предупреждают о гололедных явлениях

Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей меньше пользоваться личным автотранспортом в связи с плохими погодными условиями.

В ближайшее время в Кемеровской области ожидается похолодание, в связи с чем на дорогах могут возникать гололедные явления. Особенно велик риск возникновения гололеда на мостах, путепроводах, на подъездах к перекресткам и на остановках общественного транспорта. Областная Госавтоинспекция советует по возможности отказаться от дальних междугородних поездок и соблюдать осторожность при движении в городе.

Также осторожность следует соблюдать пешеходам, дорогу переходить только по пешеходным переходам, а также помнить о том, что в связи с гололедом водители не всегда имеют возможность во время остановиться.