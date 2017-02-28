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12:09 (мск), источник: АиФ Иркутск

Неделя неформального образования в Иркутске стартует 1 марта

В 7-дневную программу вписали экскурсии, мастер-классы по витражному искусству, карвингу, керамике, робототехнике.

Источник: РИА "Новости"

Около 500 мероприятий запланированы на V Неделе неформального образования, которая пройдет с 1 по 6 марта в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на начальника управления реализации общественных инициатив Елену Терпугову, в течение недели в областном центре пройдут различные познавательные и обучающие занятия. В частности, намечены экскурсии, мастер-классы по витражному искусству, карвингу, керамике и робототехнике. Кроме того, в преддверии 8 Марта пройдут мастер-классы по изготовлению открыток и букетов из конфет. Подробная программа мероприятий «Недели неформального образования» на сайте организаторов.

В рамках юбилейной Недели неформального образования пройдет марафон #Неделя2017. Ее участники смогут получить специальные фишки на каждом мероприятии программы. 6 и 7 марта фишки необходимо принести по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110 (режим работы: пн — пт с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00). Участники, собравшие большее число фишек, получат призы.

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