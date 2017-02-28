Неделя неформального образования в Иркутске стартует 1 марта
В 7-дневную программу вписали экскурсии,
В 7-дневную программу вписали экскурсии,
Около 500 мероприятий запланированы на V Неделе неформального образования, которая пройдет с 1 по 6 марта в Иркутске.
Как сообщает
В рамках юбилейной Недели неформального образования пройдет марафон #Неделя2017. Ее участники смогут получить специальные фишки на каждом мероприятии программы. 6 и 7 марта фишки необходимо принести по адресу: ул. Марата, 14, кабинет 110 (режим работы: пн — пт с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00). Участники, собравшие большее число фишек, получат призы.