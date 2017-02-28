Сотрудники нацпарка очистили от мусора 25 км побережья Куршской косы
Коллектив нацпарка провёл генеральную уборку побережья Куршской косы.
Коллектив нацпарка провёл генеральную уборку побережья Куршской косы.
Более 25 километров песчаного пляжа и авандюны очистили от мусора. Об этом сообщает
В результате зимних штормов на побережье было выброшено большое количество разного мусора. Среди находок встречаются и необычные вещи: от резиновой лодки до целой коллекции электрических лампочек Но больше всего собрали стеклянных и пластиковых бутылок.
Перед туристическим сезоном проведут ещё несколько уборок. Самой массовой акцией станет Марш парков, который пройдёт на косе 22 и 23 апреля. Подать заявку на участие можно по адресу ecopros@park-kosa.ru.