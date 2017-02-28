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15:34 (мск), источник: Калининград.Ru

Сотрудники нацпарка очистили от мусора 25 км побережья Куршской косы

Коллектив нацпарка провёл генеральную уборку побережья Куршской косы.

Более 25 километров песчаного пляжа и авандюны очистили от мусора. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В результате зимних штормов на побережье было выброшено большое количество разного мусора. Среди находок встречаются и необычные вещи: от резиновой лодки до целой коллекции электрических лампочек Но больше всего собрали стеклянных и пластиковых бутылок.

Перед туристическим сезоном проведут ещё несколько уборок. Самой массовой акцией станет Марш парков, который пройдёт на косе 22 и 23 апреля. Подать заявку на участие можно по адресу ecopros@park-kosa.ru.

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