Сотрудники нацпарка очистили от мусора 25 км побережья Куршской косы

Более 25 километров песчаного пляжа и авандюны очистили от мусора. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В результате зимних штормов на побережье было выброшено большое количество разного мусора. Среди находок встречаются и необычные вещи: от резиновой лодки до целой коллекции электрических лампочек Но больше всего собрали стеклянных и пластиковых бутылок.

Перед туристическим сезоном проведут ещё несколько уборок. Самой массовой акцией станет Марш парков, который пройдёт на косе 22 и 23 апреля. Подать заявку на участие можно по адресу ecopros@park-kosa.ru.