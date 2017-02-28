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11:16 (мск), источник: "Российская газета"

УФАС: Нижегородцам придется ждать замены лифтов как минимум год

В феврале в арбитражном суде Нижегородской области прошли последние слушания по искам территориального антимонопольного органа в отношении регионального фонда капремонта, касающиеся проведенных конкурсов на замену лифтов в многоквартирных домах (МКД).

— Нижегородским УФАС России выявлены нарушения части 1 статьи 17 закона о защите конкуренции в действиях фонда капремонта Нижегородской области при проведении четырех конкурсов, — рассказала начальник отдела антимонопольного контроля и борьбы с картелями ведомства Наталья Патокина. — Судом первой инстанции удовлетворено в общей сложности четыре наших иска к фонду, ООО «МИЛС» и ООО «МежРегионЛифт». Также недействительными признаны все заключенные договоры на общую сумму более миллиарда рублей.

Во всех четырех организованных фондом конкурсах победили две указанные организации, не являющиеся при этом производителями лифтов: они получили одинаковое количество баллов по критерию «Качество услуг и (или) работ», а именно 28, тогда как ближайший конкурент — 11.

По словам руководителя нижегородского УФАС Михаила Теодоровича, направляемые на ремонт МКД средства взяты у жителей, поэтому отношение к ним должно быть особенно щепетильным. Однако, по оценкам экспертов, цены на ремонт лифтов были завышены в среднем в 1,5 раза. Стоимость работ не дифференцирована, хотя лифт для 9-этажного и для 16-этажного дома стоит по-разному. Одни требуют замены, другие нуждаются в ремонте, но люди должны заплатить за среднестатистическую услугу.

— Мы наблюдаем «три в одном»: ущербную модель работы регионального оператора, отсутствие режима экономии собираемых с граждан средств на ремонт МКД, не говоря уже о нарушении антимонопольного законодательства. За справедливые деньги нижегородцы должны получить максимум услуги надлежащего качества, — говорит Теодорович.

По его оценке, с учетом того, что судебные разбирательства, скорее всего, продолжатся, ждать новых лифтов жителям региона придется не меньше года.

В фонде капремонта Нижегородской области «РГ» пояснили, что в случае с лифтами необходимо было отобрать профессиональную строительную компанию, которая могла бы выполнить монтаж и установку большого количества оборудования, чтобы минимизировать количество лишних звеньев, а значит, дополнительных затрат.

— Это требование конкурсной документации позволило выбрать строительную компанию, а не производителя лифтов, который бы нанимал субподрядную организацию для монтажа лифтов, — заявили в ведомстве. — Кроме того, одним из условий было наличие соглашения о поставке оборудования с заводом-изготовителем.

Справка «РГ»

По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в 3235 многоквартирных домах региона установлено 9960 лифтов, почти 700 из которых — грузопассажирские. По информации Ростехнадзора, на 1 января 2016 года нормативный срок службы (25 лет) отработало около половины подъемных механизмов.

По предварительной оценке фонда капремонта региона, если производить замену по 700−800 лифтов в год, то накопленный десятилетиями недоремонт оборудования удастся ликвидировать до 2021 года.

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