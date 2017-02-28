Для держателей социальной карты москвича появится программа лояльности

Все москвичи, являющиеся обладателями социальных карт, в будущем смогут воспользоваться бонусной программой. Соответствующее заявление в интервью изданию M24 во вторник, 28 февраля, сделал советник главы департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

«Чтобы она не стала просто обязательным для получения каких-то услуг куском пластика, нужно сделать ее полезной. Например, за счет внедрения программы лояльности — условно, москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет получить баллы, а потом этими баллами расплачиваться за покупки в магазинах-партнерах», — пояснил чиновник.

Столичные власти также планируют создать мобильное приложение, которое будет выполнять все функции карты. Более того, рассматривается возможность полного отказа от использования пластикового носителя, уточнил Белозеров. Впрочем, возможен и такой вариант, при котором будут существовать и карта, и ее электронная версия.

На данный момент обладателями социальной карты москвича могут стать школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения, инвалиды, пенсионеры, беременные женщины и другие категории горожан, состоящие на учете в органах соцзащиты.