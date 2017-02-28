Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Как законно увеличить площадь санузла
СМИ узнали о плане свержения Трампа
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Фитнес-гуру рассказала, как прийти в форму после беременности
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
11:48 (мск), источник: Мослента

Для держателей социальной карты москвича появится программа лояльности

Также власти столицы планируют создать приложение, которое станет альтернативой пластиковому носителю.

Источник: РИА "Новости"

Все москвичи, являющиеся обладателями социальных карт, в будущем смогут воспользоваться бонусной программой. Соответствующее заявление в интервью изданию M24 во вторник, 28 февраля, сделал советник главы департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

«Чтобы она не стала просто обязательным для получения каких-то услуг куском пластика, нужно сделать ее полезной. Например, за счет внедрения программы лояльности — условно, москвич, оплачивая картой услуги ЖКХ, сможет получить баллы, а потом этими баллами расплачиваться за покупки в магазинах-партнерах», — пояснил чиновник.

Столичные власти также планируют создать мобильное приложение, которое будет выполнять все функции карты. Более того, рассматривается возможность полного отказа от использования пластикового носителя, уточнил Белозеров. Впрочем, возможен и такой вариант, при котором будут существовать и карта, и ее электронная версия.

На данный момент обладателями социальной карты москвича могут стать школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения, инвалиды, пенсионеры, беременные женщины и другие категории горожан, состоящие на учете в органах соцзащиты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь