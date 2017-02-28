Для держателей социальной карты москвича появится программа лояльности
Также власти столицы планируют создать приложение, которое станет альтернативой пластиковому носителю.
Также власти столицы планируют создать приложение, которое станет альтернативой пластиковому носителю.
Все москвичи, являющиеся обладателями социальных карт, в будущем смогут воспользоваться бонусной программой. Соответствующее заявление в интервью изданию M24 во вторник, 28 февраля, сделал советник главы департамента информационных технологий по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.
«Чтобы она не стала просто обязательным для получения
Столичные власти также планируют создать мобильное приложение, которое будет выполнять все функции карты. Более того, рассматривается возможность полного отказа от использования пластикового носителя, уточнил Белозеров. Впрочем, возможен и такой вариант, при котором будут существовать и карта, и ее электронная версия.
На данный момент обладателями социальной карты москвича могут стать школьники, студенты высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения, инвалиды, пенсионеры, беременные женщины и другие категории горожан, состоящие на учете в органах соцзащиты.