Горожан и автолюбителей предупреждают об опасном сходе снега в Новосибирске, информацию сообщила пресс-служба мэрии.

В Новосибирске с наступлением весеннего тепла городские власти предупреждают о наступлении сезонной опасности — возможен сход снега и сосулек с крыш зданий.

«Жителям необходимо быть очень внимательными. Проходя вблизи домов, держитесь подальше от козырьков и балконов. Выбирайте наиболее безопасный путь и обходите места, над которыми нависли снежные шапки и наледь. Не приближайтесь к участкам, где идут снегоуборочные работы. Особое внимание уделите детям: научите их смотреть не только под ногами, но и над головой», — предупредили в ведомстве.

По данным сервиса «Яндекс. Погода, в ночь на вторник температура составит -5 °C, днем -1 °C, небольшой снег.

В ночь на среду столбик термометра покажет -6°C, днем -2°C, снег.

Ночью в четверг температура составит -7°C, днем -3°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +1°C, облачно.

В ночь на вторник температура составит -4 °C, днем -2 °C, пасмурно.

В ночь на среду столбик термометра покажет -4°C, днем -2°C, снег.

Ночью в четверг температура составит -6°C, днем -3°C, небольшой снег.