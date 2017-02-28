Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Оскар 2017»: триумф победителей и неожиданный финал
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Трамп прокомментировал ошибку на «Оскаре»
СМИ узнали о плане свержения Трампа
Собчак против Брежневой: последний шанс
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
"За рулем была мама": сын Караченцова рассказал о ДТП
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Ломают мосты, не влезают в туннели»: СМИ о танках США в Польше
Крымские татары не хотят на Украину: Все меняется
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
16Скончался Виталий Чуркин
11:17 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские хирурги пришили мужчине кисть руки, оторванную на производстве

ЧЕЛЯБИНСК, 28 фев — РИА Новости. Хирурги Челябинской областной больницы пришили жителю региона оторванную бревном кисть руки, в настоящее время мужчина уже двигает одним пальцем, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона.

Источник: РИА Новости

По данным Минздрава, 45-летний житель села Злоказово Кусинского района занимался заготовкой дров на предприятии, где производят древесный уголь. Во время работы отлетевшая часть бревна полностью оторвала мужчине кисть руки. Коллеги перемотали предплечье веревкой, а самого мужчину и часть его руки доставили в больницу.

«Больного доставили в челябинскую больницу вечером, а ночью уже прооперировали. В течение шести часов бригада из шести хирургов под микроскопом соединяла нервы, сосуды, устанавливала спицы и сшивала мышечную ткань и кожу. Место разрыва в этом случае было относительно ровным, поэтому операция прошла без осложнений. В настоящее время уже восстановились некоторые функции, большой палец двигается», — цитирует пресс-служба главного пластического хирурга Минздрава региона Александра Пухова.

Он уточнил, что в ближайшее время больного уже выпишут для долечивания по месту жительства.

Чтобы вернуть руке прежнюю подвижность, пациенту требуется длительная реабилитация: хирурги прогнозируют, что через год-полтора двигательная активность восстановится в полном объеме при условии, что пациент будет выполнять все рекомендации и упражнения, добавляет Минздрав.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В центре Челябинска открылось колесо обозрения высотой 73 метра
МИД РФ заявил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
СБ ООН осудил КНДР за обход санкций
Глава ВС одобряет отмену статьи за нарушения на митингах
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Руководство Samsung ушло в отставку из-за обвинений в коррупции
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Он был примером для всех: не стало Владимира Петрова Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
В Россию снова вернутся «бэушки из-за границы» Губернатор Приморского края пообещал, что ситуация по поводу установки системы ЭРА-ГЛОНАСС на подержанные иномарки будет полностью урегулирована
Hi-Tech
Эксклюзив: цена первого смартфона Moto в России Компания Lenovo представила два бюджетных смартфона в стильных металлических корпусах — Moto G5 и продвинутый Moto G5 Plus
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Цены на новостройки в Петербурге вырастут весной
В Госдуме предложили вернуть строительные кооперативы
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь