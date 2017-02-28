Челябинские хирурги пришили мужчине кисть руки, оторванную на производстве

По данным Минздрава, 45-летний житель села Злоказово Кусинского района занимался заготовкой дров на предприятии, где производят древесный уголь. Во время работы отлетевшая часть бревна полностью оторвала мужчине кисть руки. Коллеги перемотали предплечье веревкой, а самого мужчину и часть его руки доставили в больницу.

«Больного доставили в челябинскую больницу вечером, а ночью уже прооперировали. В течение шести часов бригада из шести хирургов под микроскопом соединяла нервы, сосуды, устанавливала спицы и сшивала мышечную ткань и кожу. Место разрыва в этом случае было относительно ровным, поэтому операция прошла без осложнений. В настоящее время уже восстановились некоторые функции, большой палец двигается», — цитирует пресс-служба главного пластического хирурга Минздрава региона Александра Пухова.

Он уточнил, что в ближайшее время больного уже выпишут для долечивания по месту жительства.