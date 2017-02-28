Парковки на въездах в Симферополь должны решить проблему автопробок
Перехватывающие парковки на въездах в Симферополь, помогут решить главную проблему крымской столицы — разгрузить город от машин в часы пик.
Перехватывающие парковки на въездах в Симферополь, помогут решить главную проблему крымской столицы — разгрузить город от машин в часы пик.
В этом уверены в Комитете Госсовета РК по промполитике, транспорту и
Напомним, тему «перехватывающих парковок» активно обсуждают не только в крымской столице. Севастополь также этим вопросам озадачен. Правда, дальше разговоров дело ни в одном из городов полуострова пока не идёт. Что же касается автовладельцев, то большинство из них сомневаются, что властям удастся на должном уровне отладить движение общественного транспорта, который будет «привязан» к такого рода стоянкам.