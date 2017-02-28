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11:41 (мск), источник: Крым Press

Парковки на въездах в Симферополь должны решить проблему автопробок

Перехватывающие парковки на въездах в Симферополь, помогут решить главную проблему крымской столицы — разгрузить город от машин в часы пик.

В этом уверены в Комитете Госсовета РК по промполитике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Люди в основном работают в Симферополе. Со стороны Севастополя, Джанкоя, Ялты, Феодосии идет транспорт в город, а вечером в обратную сторону. Поэтому продумывается сейчас вопрос о том, чтобы на въездах в Симферополь сделать серьезные большие парковки. Чтобы дальше была возможность продолжить движение по городу нашими вместительными автобусами. Потому что в дальнейшем что-то сделать лучшее для движения в городе такой объемом транспорта не позволяет, — цитирует главу Комитета Петра Запорожца «Кафа».

Напомним, тему «перехватывающих парковок» активно обсуждают не только в крымской столице. Севастополь также этим вопросам озадачен. Правда, дальше разговоров дело ни в одном из городов полуострова пока не идёт. Что же касается автовладельцев, то большинство из них сомневаются, что властям удастся на должном уровне отладить движение общественного транспорта, который будет «привязан» к такого рода стоянкам.

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