В Самарской области 7—9 марта изменят движение электричек
Изменения связаны с празднованием Международного женского дня.
Изменения связаны с празднованием Международного женского дня.
7 марта электрички будут работать по расписанию пятницы, 8 марта — воскресенья, а 9 марта — понедельника. Об этом сообщает Самарская пассажирская пригородная компания.
Также 7, 8 и 9 марта будут отменены несколько электричек:
№ 6743/6741 Бузулук — Колтубанка — Самара (отправление в 15:18 — прибытие в 19:05);
№ 6744/6742 Самара — Колтубанка — Бузулук (
№ 6740/6738 Самара — Колтубанка — Бузулук (
Дополнительно на 7 и 8 марта назначен электропоезд Самара — Жигулевское море (