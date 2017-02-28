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12:13 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области 7—9 марта изменят движение электричек

Изменения связаны с празднованием Международного женского дня.

7 марта электрички будут работать по расписанию пятницы, 8 марта — воскресенья, а 9 марта — понедельника. Об этом сообщает Самарская пассажирская пригородная компания.

Также 7, 8 и 9 марта будут отменены несколько электричек:

№ 6743/6741 Бузулук — Колтубанка — Самара (отправление в 15:18 — прибытие в 19:05);
№ 6744/6742 Самара — Колтубанка — Бузулук (5:56—9:42);
№ 6740/6738 Самара — Колтубанка — Бузулук (3:02—6:09).

Дополнительно на 7 и 8 марта назначен электропоезд Самара — Жигулевское море (18:50—20:25), а 8 и 9 марта — Жигулевское море — Самара (7:17—8:55).

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