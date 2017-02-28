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11:47 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Починковском районе ввели карантин по бешенству

В Починковском районе Нижегородской области введен карантин по бешенству из-за зараженной лисы. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Карантин в Починковском районе будет установлен до 21 апреля текущего года. Границы эпизоотического очага определены в пределах территории ЛПХ села Починки. В состав угрожаемой зоны вошли поселок Осинки, село Тагаево, поселок Пенькозавода.

Как сообщает госветнадзор по Нижегородской области, контактов людей с больной лисой не было.

В конце февраля должна была начаться первая компания по вакцинации лис против бешенства. Будет разложено 38 тысяч доз антирабической вакцины.

В селе Спешнево Княнинского района введен карантин по бешенству животных до 31 марта. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

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