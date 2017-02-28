В Починковском районе ввели карантин по бешенству

Карантин в Починковском районе будет установлен до 21 апреля текущего года. Границы эпизоотического очага определены в пределах территории ЛПХ села Починки. В состав угрожаемой зоны вошли поселок Осинки, село Тагаево, поселок Пенькозавода.

Как сообщает госветнадзор по Нижегородской области, контактов людей с больной лисой не было.

В конце февраля должна была начаться первая компания по вакцинации лис против бешенства. Будет разложено 38 тысяч доз антирабической вакцины.

В селе Спешнево Княнинского района введен карантин по бешенству животных до 31 марта. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.