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11:47 (мск), источник: Интерфакс

Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года

Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январе.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Строительные работы в здании известного долгостроя — делового центра «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве — могут быть завершены до конца следующего года, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник.

«Зенит» (неофициально здание называют «Кристалл», «Стекляшка» и «Синий зуб») — недостроенное 22-х этажное здание недалеко от метро «Юго-Западная».

Изначально замышлялся как 3-й учебный корпус Академии народного хозяйства, затем — как крупнейший бизнес-центр в столице, включающий в себя пятизвездочный отель и ресторан на последнем этаже.

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«В январе по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года. В настоящее время специалисты приступили к обследованию, изысканиям и обмерам объекта», — сказал Левкин.

Он отметил, что победителем торгов стало ООО «Горкапстрой».

«В последние годы были серьезные вопросы по финансированию достройки этого комплекса, однако на сегодня он решен», — добавил Левкин.

Глава департамента сообщил, что строительство учебно-делового центра «Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» (РАНХиГС) и гостиницы «Зенит» на федеральном земельном участке по адресу: пр. Вернадского, вл. 82, началось в 1990 году. В 2004 году стройка из-за проблем с финансированием была приостановлена. В 2011 году объект был передан «РАНХиГС».

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