Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Строительные работы в здании известного долгостроя — делового центра «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве — могут быть завершены до конца следующего года, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник.

Изначально замышлялся как 3-й учебный корпус Академии народного хозяйства, затем — как крупнейший бизнес-центр в столице, включающий в себя пятизвездочный отель и ресторан на последнем этаже.

«В январе по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года. В настоящее время специалисты приступили к обследованию, изысканиям и обмерам объекта», — сказал Левкин.

Он отметил, что победителем торгов стало ООО «Горкапстрой».

«В последние годы были серьезные вопросы по финансированию достройки этого комплекса, однако на сегодня он решен», — добавил Левкин.