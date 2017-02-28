Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года
Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январе.
Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январе.
Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Строительные работы в здании известного долгостроя — делового центра «Зенит» на проспекте Вернадского в Москве — могут быть завершены до конца следующего года, сообщил «Интерфаксу» руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник.
Изначально замышлялся как 3-й учебный корпус Академии народного хозяйства, затем — как крупнейший
«В январе по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года. В настоящее время специалисты приступили к обследованию, изысканиям и обмерам объекта», — сказал Левкин.
Он отметил, что победителем торгов стало ООО «Горкапстрой».
«В последние годы были серьезные вопросы по финансированию достройки этого комплекса, однако на сегодня он решен», — добавил Левкин.
Глава департамента сообщил, что строительство