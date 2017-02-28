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11:51 (мск), источник: Вести Иркутск

Рыбный день в Свирске. Чемпионат по подлёдной рыбной ловле состоялся на льду Ангары

На льду дочери Байкала — Ангаре — рыбалка обошлась без происшествий. В Свирске собрались любители подводной ловли. Сколько хвостов удалось поймать абсолютному чемпиону?

Лунки есть, теперь нужна удача. И тишина. Как по команде замерли все те, кто с удочкой в руках. Вот участник под № 54. Опытный, кстати, рыбак. Увлекается этим азартным делом с четырёх лет и толк в добыче знает.

— Сейчас больше подсел на хариус. Рыба вкусная, благородная, сложно поймать, — говорит житель Свирска Дмитрий Олейников.

Номинаций несколько. Свои призы получат участники, поймавшие самую большую и самую маленькую рыбу, кого-то отметят за самый быстрый улов, за самый широкий ассортимент пойманных рыбёшек, а также за бурение лунки на скорость. Кроме того, подарки подготовлены для самого младшего участника чемпионата и для самого старшего. Турнир по подлёдной ловле проходит в Свирске второй раз.

— Учитывая нашу территориальную привлекательность, нам сам Бог велел заниматься рыбной ловлей. Летом в открытом водоёме, а зимой подлёдным ловом. Второй раз мы собираемся на нашей прекрасной реке Ангара и проводим такой замечательный турнир, — говорит мэр Свирска Владимир Орноев.

Они сидели на льду ровно два часа. Несколько десятков рыбаков. Из Усольского, Черемховского, Аларского районов. Как клевало? Да по-разному.

— Раньше рыбы больше было. Сейчас сколько потравили, сколько повыловили браконьеры. Раньше, конечно, было больше. И экземпляры были крупнее, чем сейчас, — говорит житель Черемховского района Василий Красичков.

И это рекорд. Абсолютным чемпионом стал житель Свирска Владимир Пашков.

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