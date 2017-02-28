В Симферополе к ямочному ремонту вернутся не раньше мая

«Средства, заложенные на ямочный ремонт, в размере 8 миллионов рублей на сегодняшний день закончились. Сейчас делаем проверку. 14 миллионов до нас довели в полном объеме, конкурсные процедуры мы планируем закончить 28 апреля. Таким образом, нормальный ямочный ремонт начнется в мае», — уточнил Демин.

В тоже время глава администрации крымской столицы Геннадий Бахарев рассказал, что неотремонтированными остаются 90 тысяч квадратных метров аварийного дорожного покрытия.

«У нас нет денег на проведение текущего ямочного ремонта. Лимит, который у нас был, мы использовали. Сейчас мы можем добавить 800 тысяч. Но это мизер. У нас 90 тысяч квадратных метров разрушенного покрытия. У нас есть деньги, которые мы выделили из бюджета города, но учитывая, что мы работаем по 44-ФЗ, есть процедура. Так что вернемся к ремонту дорог в начале мая» — пояснил Бахарев.

Кроме того, Демин сообщил, что в ближайшее время начнется восстановление разметки на дорогах города. «У нас есть 15 миллионов, прогнозы погоды благоприятные и на следующей неделе приступим к восстановлению разметки», — заверил он.

В текущее же время, добавил он, идет уборка песчаной смеси, которой посыпали симферопольские дороги во время гололеда.

«Уже второй день дороги моются и убираются. Осталось убрать еще где-то 800 тонн песка. Рассчитываем где-то за неделю его убрать», — сказал Демин.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал ямочный ремонт в Симферополе «полным завалом».