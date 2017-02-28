Паркоматы в Краснодаре больше не принимают наличные
Парковки краевой столицы переходят на безналичную оплату: с 1 марта водители смогут расплачиваться только карточками.
Парковки краевой столицы переходят на безналичную оплату: с 1 марта водители смогут расплачиваться только карточками.
Сейчас проводятся работы по внесению изменений в техническое оборудование парковок.
— Во время проведения работ по перенастройке парковочного оборудования и далее постоянно оплата услугу муниципальных платных парковок будет возможна только безналичными способами. С правилами пользования платными парковками и способами оплаты можно ознакомиться на сайте «Городские парковки Краснодара», — рассказали ГТРК «Кубань» в департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации Краснодара.
В случае возникновения вопросов по пользованию платными муниципальными парковками можно обратиться в службу технической поддержки по круглосуточному телефону: (861) 204−02−04, сообщает