Паркоматы в Краснодаре больше не принимают наличные

Сейчас проводятся работы по внесению изменений в техническое оборудование парковок.

— Во время проведения работ по перенастройке парковочного оборудования и далее постоянно оплата услугу муниципальных платных парковок будет возможна только безналичными способами. С правилами пользования платными парковками и способами оплаты можно ознакомиться на сайте «Городские парковки Краснодара», — рассказали ГТРК «Кубань» в департаменте транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды администрации Краснодара.