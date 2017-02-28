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15:20 (мск), источник: ivbg.ru

В Выборге началась реставрация единственного средневекового замка России

Одновременно с башней Олафа Выборгского замка реставрационные работы начались на двух других известных исторических объектах города — Часовой башне и Башне Ратуши.

Источник: Алена Головач/ivbg.ru

Одновременно с башней Олафа Выборгского замка реставрационные работы начались на двух других известных исторических объектах города — Часовой башне и Башне Ратуши.

Дата окончания работ на башне Олафа по контракту — 31 октября этого года. К этому времени в главной башне Выборгского замка высотой 75 метров будет произведена реставрация фасадов, интерьеров, лестницы и купола, изменена смотровая площадка.

Источник: Павел Поляков/ivbg.ru

Башня должна стать комфортнее для туристов, готовых преодолеть 239 ступеней и увидеть Выборг с высоты птичьего полета.

Источник: Павел Поляков/ivbg.ru

С июня начнутся реставрационные работы и на других объектах на территории замка — в Цейхгаузе и Комендантском доме.

Источник: Павел Поляков/ivbg.ru

Дирекция Выборгского музея-заповедника отмечает, что вход на Замковый остров не будет полностью закрыт для посещения.

В Выборге к работам приступили и на двух других знаменитых туристических объектах — Часовой башне и Башне Ратуши.

Источник: Павел Поляков/ivbg.ru

По задумке реставраторов, к концу 2017 года обновления трех выборгских башен должны быть завершены.

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