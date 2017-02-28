В Выборге началась реставрация единственного средневекового замка России
Одновременно с башней Олафа Выборгского замка реставрационные работы начались на двух других известных исторических объектах города — Часовой башне и Башне Ратуши.
Одновременно с башней Олафа Выборгского замка реставрационные работы начались на двух других известных исторических объектах города — Часовой башне и Башне Ратуши.
Одновременно с башней Олафа Выборгского замка реставрационные работы начались на двух других известных исторических объектах города — Часовой башне и Башне Ратуши.
Дата окончания работ на башне Олафа по контракту — 31 октября этого года. К этому времени в главной башне Выборгского замка высотой 75 метров будет произведена реставрация фасадов, интерьеров, лестницы и купола, изменена смотровая площадка.
Башня должна стать комфортнее для туристов, готовых преодолеть 239 ступеней и увидеть Выборг с высоты птичьего полета.
С июня начнутся реставрационные работы и на других объектах на территории замка — в Цейхгаузе и Комендантском доме.
Дирекция Выборгского
В Выборге к работам приступили и на двух других знаменитых туристических объектах — Часовой башне и Башне Ратуши.
По задумке реставраторов, к концу 2017 года обновления трех выборгских башен должны быть завершены.