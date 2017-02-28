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13:24 (мск), источник: Моя Планета

Собака в Бразилии удивила хозяина человеческой улыбкой

Житель Сан-Паулу (Бразилия) Лукас Алвес Магальяйнса рассказал, как его собака по кличке Пандора обзавелась новой улыбкой, благодаря найденному на заднем дворе зубному протезу.

Магальяйнса рассказал, что Пандора имеет привычку рыть ямы на заднем дворе его дома. Однажды она даже частично закопала гриль, однако очередная проделка собаки оказалась намного забавнее, пишет The Dodo.

Хозяин заметил, что Пандора откопала во дворе «загадочный предмет» и взяла его в пасть. Когда Магальяйнса подозвал собаку, то оказалось, что она обзавелась старым зубным протезом.

«Когда я поднял ее морду, то чуть не умер от смеха. У Пандоры появилась новая улыбка», — рассказал мужчина, отметив, что протез смотрелся в пасти собаки, будто ее собственные зубы.

После того, как Магальяйнса сделал несколько фотографий, он забрал у собаки протез.

По словам мужчины, находка могла быть забыта во дворе пожилой парой, жившей в этом доме до семьи Магальяйнса.

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