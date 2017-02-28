Из-за долга в 350 тыс. руб. приставы арестовали грузовую Газель на овощебазе в Екатеринбурге

Сообщается, что Насиб задолжал своему партнеру по бизнесу Асадуллаху свыше 350 тыс. руб., не выполнив условий договора займа.

Было установлено, что на 36-летнего должника Насиба зарегистрирован легкий коммерческий автомобиль марки «Газель».

В ходе проведенных розыскных мероприятий, транспортное средство было обнаружено на овощебазе № 4. Оказалось, что малотоннажный грузовой автомобиль находился в пользовании третьего лица — некоего Фируза. «Мужчина, что был за рулем, не препятствовал исполнительским действиям, так как не присутствовал на них, сбежав от должностных лиц. Однако ключи и свидетельство о регистрации т/с передал судебным приставам по ОУПДС специализированного отдела оперативного дежурства УФССП России по Свердловской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы Железнодорожного района города составили акт описи и ареста и изъятую машину передали на ответственное хранение взыскателю.