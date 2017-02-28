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11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Самую красивую сотрудницу полиции выбирают в Новосибирске

Красота — их оружие. В Новосибирске выбирают самую привлекательную сотрудницу правоохранительных органов.

Источник: Вести - Новосибирск

Василий Моргунов, корреспондент: «Здание областного криминалистического центра снится в ночных кошмарах мошенникам и фальшивомонетчикам. Здесь работают люди с серьёзным опытом и оборудованием — которые могут не только распознать фальшивку, но и, например, снять отпечатки пальцев или провести баллистическую экспертизу. Среди этих специалистов — не только суровые мужчины, но и красивые, умные и привлекательные дамы в погонах».

Юлия Дмитриенко в полиции не первый год. Майор, старший криминалист. Рабочими инструментами — кисточкой и микроскопом — манипулирует мастерски. В своих профессиональных качествах Юлия уверена. Знание закона и уровень физподготовки подтвердила на днях. На стене — диплом финалиста конкурса «Леди в погонах». Свободных минут при такой работе остаётся мало. Каждую старается провести с пользой. В конце недели — итоговый этап конкурса. Нужно подготовить выступление на сцене. Жюри будет оценивать уже не профессиональные, а человеческие качества.

Юлия Дмитриенко, старший эксперт Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по НСО: «Я очень люблю музыку. Я заканчивала музыкальную школу. Играю на баяне, на гитаре, фортепиано. Какое-то время ходила на танцы. Всё, что связано с музыкой — это моё».

Удастся ли стать самой умной и красивой леди в погонах — Юлия не загадывает. Говорит, соперницы в финале — достойные. Решать, кто станет лучшей из десяти девушек в полицейской форме в Новосибирске будет не только жюри. Зрители «Вестей» тоже могут отдать свой голос — до конца недели на сайте МВД.

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