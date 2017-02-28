В российских загсах открылись комнаты примирения

В таких комнатах с парами работают «медиаторы», которые помогают разобраться в семейном конфликте.

Сейчас комнаты примирения существуют только в загсах Татарстана и Белгородской области. Там отмечают, что после общения со специалистами по примирению многие супруги передумывают разводиться.

По словам члена Совета Федерации, председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой, в марте подобные комнаты появятся в загсах Новгородской области, а после изучения их работы в трех регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.