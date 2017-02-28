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12:09 (мск), источник: БЕЛТА

Дожди прогнозируются в Беларуси 1 марта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью в основном по западной части, днем на большей части территории пройдут дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман, по северо-востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на западный 5−10 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2−7 градусов выше нуля. Днем — 6−11 градусов тепла, в южных районах — до плюс 13.

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