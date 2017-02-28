Дожди прогнозируются в Беларуси 1 марта
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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