Светофор на омской улице Герцена станет трёхфазным

Специалисты к завтрашнему дню введут трёхфазное регулирование на пересечении улицы Герцена с улицами Рабиновича, Яковлева и Октябрьская, сообщает городской департамент транспорта.

Режим работы городских светофоров изменяется в соответствие с нормативными требованиями, по которым не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

В первой фазе будет двигаться транспорт по улице Герцена, во второй — по улицам Рабиновича, Яковлева и Октябрьская, в третьей — пешеходы. По данным профильного департамента, конфликт транспорта и пешеходов будет исключён. Это обеспечит безопасные условия движения для омичей. Время ожидания пешеходами разрешающего сигнала светофора составит 80 секунд.