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11:53 (мск), источник: АиФ Омск

Светофор на омской улице Герцена станет трёхфазным

Пешеходы и автомобили не будут пересекаться.

Специалисты к завтрашнему дню введут трёхфазное регулирование на пересечении улицы Герцена с улицами Рабиновича, Яковлева и Октябрьская, сообщает городской департамент транспорта.

Режим работы городских светофоров изменяется в соответствие с нормативными требованиями, по которым не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

В первой фазе будет двигаться транспорт по улице Герцена, во второй — по улицам Рабиновича, Яковлева и Октябрьская, в третьей — пешеходы. По данным профильного департамента, конфликт транспорта и пешеходов будет исключён. Это обеспечит безопасные условия движения для омичей. Время ожидания пешеходами разрешающего сигнала светофора составит 80 секунд.

После внесения изменений специалисты планируют провести мониторинг дорожной ситуации на данных перекрестках, при необходимости будет рассмотрена возможность запрещения левых поворотов с отдельных подходов, информирует интернет-источник.

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