Санитарная авиация прилетела в Павлодар за героем-полицейским

Состояние Мурата Нурсеитова врачи оценивают как стабильное. Санитарная авиация уже находится в Павлодаре, чтобы доставить полицейского в Астану, где его ожидает операция, сообщила его супруга Алия.

«Санитарная авиация уже прилетела. Мурата готовят к транспортировке. Мы сначала не хотели улетать. Врачи нам дали выбор. Мы всё-таки решили ехать туда. Я с супругом не полечу, поеду в Астану своим ходом. Самочувствие у Мурата неплохое. По сравнению с тем, что было, можно сказать, вообще отличное», — рассказала супруга пострадавшего полицейского Асель Нурсеитова.

Пока Мурат находится в больнице, а его супруга круглосуточно дежурит рядом с ним, за их двумя сыновьями приглядывают родственники.

«Мне пришлось оставить их с братом. Младшему пять лет, он не понимает, почему мы не приезжаем. Скучает сильно. А старший сын по своему, по-детски, пытается нас поддержать. Я просто обязана ради детей поставить отца на ноги», — поделилась переживаниями Асель Нурсеитова.

17 февраля 2017 года павлодарские полицейские Баянбек Жунусов и Мурат Нурсеитов, находясь за рулём патрульной машины, спасли детей, подставившись под КамАЗ. Состояние Мурата Нурсеитова долгое время оценивалось как тяжёлое. Баянбек Жунусов получил незначительные телесные повреждения.