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12:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Опасные выезды из новосибирских дворов провоцируют аварии

Помеха справа — помеха слева. Новосибирские водители обратились в редакцию «Вестей». Опасные выезды из дворов провоцируют аварии. Видимость плохая из-за огромных сугробов и не только. В Кировском районе автостоянка стала причиной нескольких происшествий.

Одна секунда, одно неверное движение. 35 тысяч рублей убытка. Вот он, злосчастный поворот. Поездка из дома на работу для Валерия обернулся аварией. Причина — автостоянка. Места внутри не хватает, машины паркуют за забором. Да не маленькие. КамАЗы! Вот один из таких и свел видимость на ноль.

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