Опасные выезды из новосибирских дворов провоцируют аварии
Помеха справа — помеха слева. Новосибирские водители обратились в редакцию «Вестей». Опасные выезды из дворов провоцируют аварии. Видимость плохая
Помеха справа — помеха слева. Новосибирские водители обратились в редакцию «Вестей». Опасные выезды из дворов провоцируют аварии. Видимость плохая
Одна секунда, одно неверное движение. 35 тысяч рублей убытка. Вот он, злосчастный поворот. Поездка из дома на работу для Валерия обернулся аварией. Причина — автостоянка. Места внутри не хватает, машины паркуют за забором. Да не маленькие. КамАЗы! Вот один из таких и свел видимость на ноль.