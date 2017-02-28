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13:33 (мск), источник: РИА Новости

Три региона перестали выплачивать пособия многодетным семьям, заявили в ОНФ

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили, что в Омской, Оренбургской областях и Пермском крае прекратились выплаты пособий на третьего ребенка в семье, однако они необходимы, а потому движение выступает за их возобновление, сообщила пресс-служба ОНФ во вторник.

«В Народный фронт обратились многодетные родители из трех регионов — Омской, Оренбургской областей и Пермского края, которые пожаловались на прекращение выплаты пособий на третьего ребенка. Активисты ОНФ предлагают возобновить в данных субъектах РФ софинансирование поддержки многодетных семей за счет федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что ежемесячные денежные пособия выплачиваются семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет согласно майскому указу президента «О мерах по реализации демографической политики РФ». Правительство РФ, отмечают в ОНФ, ежегодно на основании показателя суммарного коэффициента рождаемости в регионе утверждает перечень субъектов РФ, которым предоставляется софинансирование выплат этих пособий за счет федерального бюджета.

Три указанных региона вошли в этот список в 2013 году, однако многодетные семьи, в которых дети появились уже в последующие годы, никаких пособий не получали. В ОНФ поясняют, что это произошло потому, что как только демографическая ситуация в регионах улучшилась, в законодательство были внесены соответствующие изменения. Однако, отмечают эксперты, когда принималось решение о вхождении региона в программу, то родители детей, родившихся после 2013 года, планировали рождение ребенка, рассчитывая на эту господдержку.

По словам руководителя рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Евгения Левашова, возобновление выплат многодетным семьям — необходимая мера поддержки в экономически сложное время. «Эта мера обеспечит стабильность и поддержит многодетные семьи в экономически сложное время. Региональным органам власти необходимо обратиться в федеральное министерство труда с предложением возобновить софинансирование данных выплат», — цитирует пресс-служба движения Левашова.

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