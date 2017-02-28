Три региона перестали выплачивать пособия многодетным семьям, заявили в ОНФ

«В Народный фронт обратились многодетные родители из трех регионов — Омской, Оренбургской областей и Пермского края, которые пожаловались на прекращение выплаты пособий на третьего ребенка. Активисты ОНФ предлагают возобновить в данных субъектах РФ софинансирование поддержки многодетных семей за счет федерального бюджета», — говорится в сообщении.

В организации напомнили, что ежемесячные денежные пособия выплачиваются семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет согласно майскому указу президента «О мерах по реализации демографической политики РФ». Правительство РФ, отмечают в ОНФ, ежегодно на основании показателя суммарного коэффициента рождаемости в регионе утверждает перечень субъектов РФ, которым предоставляется софинансирование выплат этих пособий за счет федерального бюджета.

Три указанных региона вошли в этот список в 2013 году, однако многодетные семьи, в которых дети появились уже в последующие годы, никаких пособий не получали. В ОНФ поясняют, что это произошло потому, что как только демографическая ситуация в регионах улучшилась, в законодательство были внесены соответствующие изменения. Однако, отмечают эксперты, когда принималось решение о вхождении региона в программу, то родители детей, родившихся после 2013 года, планировали рождение ребенка, рассчитывая на эту господдержку.