Тамадой на юбилее Президента Татарстана стал певец Николай Басков
Народный артист России Николай Басков был тамадой на юбилее Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом в своем Instagram сообщил татарский певец Салават Фатхетдинов.
Народный артист России Николай Басков был тамадой на юбилее Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом в своем Instagram сообщил татарский певец Салават Фатхетдинов.
— Мы на юбилее президента Рустама Нургалиевича. Басков — суперведущий, супертамада, — написал Салават.
Напомним, 1 марта президенту республики Рустаму Минниханову исполняется 60 лет.
Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров снялся в документальном фильме про президента Татарстана Рустама Минниханова. Фильм приурочен к юбилею Минниханова. В документальном фильме также снялись Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев, руководитель Сбербанка Герман Греф и другие известные личности.