Адвокат Зои Световой сообщил об обысках в доме правозащитницы

«Мне позвонила Зоя Светова в возбужденном состоянии и сообщила, что у нее дома проводятся обыски. Сейчас я еду к ней. В рамках какого дела проводятся обыски, мне пока неизвестно», — сказала адвокат.

Как написал на своей странице в Facebook сын Световой журналист Тимофей Дзядко, обыск в московской квартире его родителей начался около 11 утра. По его информации, обыск связан с «делом ЮКОСа».