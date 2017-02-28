Адвокат Зои Световой сообщил об обысках в доме правозащитницы
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят обыски в квартире правозащитницы и журналистки Зои Световой, сообщила РИА Новости во вторник ее адвокат Анна Ставицкая.
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят обыски в квартире правозащитницы и журналистки Зои Световой, сообщила РИА Новости во вторник ее адвокат Анна Ставицкая.
«Мне позвонила Зоя Светова в возбужденном состоянии и сообщила, что у нее дома проводятся обыски. Сейчас я еду к ней. В рамках какого дела проводятся обыски, мне пока неизвестно», — сказала адвокат.
Как написал на своей странице в Facebook сын Световой журналист Тимофей Дзядко, обыск в московской квартире его родителей начался около 11 утра. По его информации, обыск связан с «делом ЮКОСа».
Основатель сетевого проекта «Открытая Россия» — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Зоя Светова — обозреватель журнала The New Times, в начале 2000-х работала экспертом в Фонде Сороса в Москве по программам, связанным с развитием судебной системы и прав человека. Лауреат премий в области правозащитной деятельности и журналистики.