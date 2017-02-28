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12:47 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Зои Световой сообщил об обысках в доме правозащитницы

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят обыски в квартире правозащитницы и журналистки Зои Световой, сообщила РИА Новости во вторник ее адвокат Анна Ставицкая.

Источник: РИА "Новости"

«Мне позвонила Зоя Светова в возбужденном состоянии и сообщила, что у нее дома проводятся обыски. Сейчас я еду к ней. В рамках какого дела проводятся обыски, мне пока неизвестно», — сказала адвокат.

Как написал на своей странице в Facebook сын Световой журналист Тимофей Дзядко, обыск в московской квартире его родителей начался около 11 утра. По его информации, обыск связан с «делом ЮКОСа».

Основатель сетевого проекта «Открытая Россия» — бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

Комментариями правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Зоя Светова — обозреватель журнала The New Times, в начале 2000-х работала экспертом в Фонде Сороса в Москве по программам, связанным с развитием судебной системы и прав человека. Лауреат премий в области правозащитной деятельности и журналистики.

Комментарии
3
Юрий Моисеенко
Как сказал Анатолий Папанов в фильме " Берегись автомобиля": Тебя посадят, а ты не ВОРУЙ!
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Борис Попов
Давно пора всех этих правозащитниц из страны выслать, пусть в сой США едут, не надо раскачивать лодку, нашу крысу тошнит. У нас стабильность и безработицы нет, Медвед вчера сказал, а в США безработица и загнивающий запад
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Аркадий Тишин
Что она такого совершила? Радоваться мне или огорчаться
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