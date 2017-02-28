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12:45 (мск), источник: Lenta.Ru

99-летняя голландка попросила полицию исполнить ее мечту оказаться в тюрьме

Полиция нидерландского города Неймеген поделилась в соцсетях историей странного задержания.

К стражам порядка обратилась 99-летняя женщина по имени Энни с просьбой надеть на нее наручники и посадить в тюрьму, сообщила полиция в Facebook.

Старушка объяснила, что побывать в тюрьме в наручниках всегда было пунктом в списке ее желаний. Полицейские пошли пожилой женщине на встречу: надели на нее наручники и на две минуты отправили ее в камеру, после чего отпустили. Судя по опубликованным полицией фотографиям, голландка осталась довольна.

История в Неймегене приобрела вирусный эффект. В Facebook ей поделились несколько сотен человек, а под оригинальным постом пользователи оставили больше 300 комментариев.

Пользователи сети отмечают, что история подняла им настроение и выражают благодарность полицейским за то, что те не отказали пожилой женщине в исполнении ее желания. В комментарии также пришла племянница Энни, которая передала впечатления своей тети от краткосрочного заключения. «Этот сюрприз сделал меня счастливее, чем если бы ты дала мне 100 евро», — отметила пожилая голландка.

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