99-летняя голландка попросила полицию исполнить ее мечту оказаться в тюрьме

К стражам порядка обратилась 99-летняя женщина по имени Энни с просьбой надеть на нее наручники и посадить в тюрьму, сообщила полиция в Facebook.

Старушка объяснила, что побывать в тюрьме в наручниках всегда было пунктом в списке ее желаний. Полицейские пошли пожилой женщине на встречу: надели на нее наручники и на две минуты отправили ее в камеру, после чего отпустили. Судя по опубликованным полицией фотографиям, голландка осталась довольна.