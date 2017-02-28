Суровая сибирская весна: омич прогулялся в трусах до закусочной
Дело было в Амурском поселке.
Дело было в Амурском поселке.
В Омске с наступлением первого весеннего тепла горожане стали переходить с теплых шуб на более легкую одежду. Особенно отличился житель Амурского поселка, который прогулялся в трусах до ближайшей закусочной по улице Челюскинцев, 100. Подписчики паблика «Омск ВК» тут же начали упражняться в остроумии.
— Настоящий сибирский мужик, — прокомментировала Анастасия Данилова.
Однако другой пользователь с ней не согласился.
— Настоящий сибирский алкаш, — высказался Марат Ахмадеев.
Тем не менее мужчина «топлесс» вызвал шквал «лайков» в соцсети. Что стало причиной кардинальной смены имиджа мужчины, неизвестно.