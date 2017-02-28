Суровая сибирская весна: омич прогулялся в трусах до закусочной

В Омске с наступлением первого весеннего тепла горожане стали переходить с теплых шуб на более легкую одежду. Особенно отличился житель Амурского поселка, который прогулялся в трусах до ближайшей закусочной по улице Челюскинцев, 100. Подписчики паблика «Омск ВК» тут же начали упражняться в остроумии.

— Настоящий сибирский мужик, — прокомментировала Анастасия Данилова.

Однако другой пользователь с ней не согласился.

— Настоящий сибирский алкаш, — высказался Марат Ахмадеев.