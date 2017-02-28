Государственные жилищные сертификаты получают жители Волгоградской области

Как сообщают ВДТВ в комитете строительства Волгоградской области, к числу получателей относятся чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера, уволенные с военной службы.

35 сертификатов достанутся региону в 2017 году. Общий объем господдержки составит более 71 миллиона рублей. Первые пять очередников из числа «чернобыльцев» и вынужденных переселенцев уже получили сертификаты. Получив документы, льготники обратятся к поиску подходящих вариантов для решения квартирного вопроса.

За пять лет, с 2011 по 2016 годы 445 семей Волгоградской области улучшили жилищные условия с помощью государственных жилищных сертификатов.