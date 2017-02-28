В Воронеже в районах с карантином по бешенству будут отстреливать бездомных собак

Напомним, что неделю назад в некоторых частях Воронежской области был объявлен карантин по бешенству животных, соответствующие указы были подписаны губернатором Алексеем Гордеевым. В числе неблагополучных зон оказались и три района столицы Черноземья: Советский, Левобережный и Железнодорожный.

Как сообщают в мэрии, массового отстрела бродячих животных не будет. Мониторинг карантинных зон доверили специалистам. Отстреливать станут лишь тех зверей, которые отличаются неадекватным поведением или иными признаками наличия болезни. К рассмотрению также будут приниматься и жалобы местных жителей.