Разгневанные соседи сбросили с балкона тыкву на машину автоледи в Новосибирске
В Новосибирске женщина бросила свою машину возле входа в подъезд, соседи решили наказать водителя и помяли крышу ее авто, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
В Новосибирске женщина бросила свою машину возле входа в подъезд, соседи решили наказать водителя и помяли крышу ее авто, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Разгневанные соседи сбросили с балкона тыкву на машину автоледи в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.
Инцидент произошел вечером 27 февраля во дворе дома, расположенного на улице Железнодорожной, 8/1.
«Хозяйка минивэна бросила свой Toyota FunCargo перед входом в подъезд, и к утру получила подарок в виде тыквы от одного из жителей верхних этажей», — рассказали очевидцы.
От удара крыша Тойоты получила вмятину. Как отмечает руководитель центра кузовного ремонта, стоимость по восстановлению крыши авто составляет в среднем 40−45 тысяч рублей.