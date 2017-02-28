Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем
Голландский политик пообещал выбросить соглашение с Украиной
Опрос показал число желающих проголосовать за Навального
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Катя Гордон дала новорожденному сыну редкое имя
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Cпустя ровно 12 лет Караченцов снова разбился в страшном дтп
Известный актер умер после операции (фото)
«Не оставили шансов»: Порошенко о выигранном у России сражении
Польша отказывает Украине в помощи: идите к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Пройдут катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ на танки НАТО
Крымские татары не хотят на Украину - опрос
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
13:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Разгневанные соседи сбросили с балкона тыкву на машину автоледи в Новосибирске

В Новосибирске женщина бросила свою машину возле входа в подъезд, соседи решили наказать водителя и помяли крышу ее авто, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Источник: Вести - Новосибирск

Разгневанные соседи сбросили с балкона тыкву на машину автоледи в Новосибирске, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» АСТ-54.

Инцидент произошел вечером 27 февраля во дворе дома, расположенного на улице Железнодорожной, 8/1.

«Хозяйка минивэна бросила свой Toyota FunCargo перед входом в подъезд, и к утру получила подарок в виде тыквы от одного из жителей верхних этажей», — рассказали очевидцы.

От удара крыша Тойоты получила вмятину. Как отмечает руководитель центра кузовного ремонта, стоимость по восстановлению крыши авто составляет в среднем 40−45 тысяч рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
МИД РФ: Началась подготовка встречи Путина и Трампа
Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
Глава ВС одобрил отмену статьи за нарушения на митингах
СМИ: Россия отказалась задержать возможных убийц Ким Чен Нама
Роспотребнадзор оштрафовал Uber на 100 тысяч рублей
Руководство Samsung ушло в отставку
Американская киноакадемия извинилась за ошибку на премии «Оскар»
Спорт
Борис Михайлов: Болезнь «съела» Петрова за полтора месяца Сегодня на 70-м году жизни скончался легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первые официальные фото Mitsubishi Motors рассекретил внешнийность новой модели Eclipse Cross до официальной премьеры в Женеве
Hi-Tech
Беспилотник «зашили» в ракету РСЗО «Смерч» НПО «Сплав» разработало уникальный беспилотник, который «зашит» в снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч»
Кино
Медведев поздравил 70-летнюю Татьяну Васильеву с юбилеем В своей поздравительной телеграмме премьер-министр отметил многогранное дарование народной артистки
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как законно увеличить площадь санузла
Покупку жилья за наличные планируют ограничить
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь Каждый день, каждую минуту наших детей подстерегает огромное количество опасностей – неадекватные незнакомцы на улицах, «группы смерти» в интернете. Угроза может исходить даже от близких людей, и справиться с ней ребенок сможет только четко зная, как действовать в той или иной ситуации. К кому обратиться за помощью, если ты потерялся? Когда не нужно слушаться взрослых? Как вести себя в социальных сетях? На эти вопросы отвечают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь