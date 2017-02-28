Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по маршруткам

Езда без дневных световых огней — причина остановки этого водителя. Заодно проверили и наличие необходимого набора автомобилиста.



Здесь отговорки в роде «я не по маршруту» — не принимаются, водителя просят пройти для составление протокола. А в этой машине проверяют рулевое управление.



Нарушение найдено. Решение — эвакуировать на штрафстоянку. И как ни пытались механики, устранить нарушение на месте не удалось. Всего с начала года на спецплощадку отправлено 8 перевозящих пассажиров ГАЗелей с неисправностями. Несмотря на то, что рейд называется «Маршрутка», специалисты проверили и состояние муниципальных автобусов.



Такие рейды сотрудников Госавтоинспекции совместно с представителями автодорожного надзора вмиг ситуацию с нарушениями в сфере пассажирских перевозок не исправят, однако улучшения есть.



Свои проверки специалисты проводят регулярно, однако за всем не уследишь. Чтобы повысить безопасность пассажиров, общественного транспорта, нарушение правил дорожного движения водителями могут зафиксировать и омичи. Номера телефонов и ссылки на сайт, куда можно отправить видео, написаны на заднем стекле автобуса.