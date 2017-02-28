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17:19 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

8 марта объявлен нерабочим праздничным днем

(Город Казань KZN.RU, 28 февраля). Среда, 8 марта, объявлена нерабочим праздничным днем.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В связи с этим жители Татарстана и его столицы получат дополнительный выходной день на следующей неделе.

Также в соответствии с производственным календарем на 2017 год, продолжительность рабочего дня 7 марта сокращена на 1 час.

Как сообщается в разъяснениях о норме рабочего времени в 2017 году, опубликованном на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в текущем году в Татарстане при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными количество выходных составит 120 дней.

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