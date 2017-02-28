За неделю в Калининградской области выявлено 18 случаев гонконгского гриппа

Лабораторно обследованы 69 человек, у которых выявлено 18 случаев гриппа А (H3N2). Так называемый «гонконгский» грипп в этом году получил широкое распространение, особенно среди детского населения.

Также медики выявили у заболевших 9 случаев гриппа В, парагрипп, риновирусную и аденовирусную инфекции.

Всего в течение прошлой недели за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились почти пять тысяч жителей региона, из которых более трех тысяч детей. Роспотребнадзор сообщает о том, что уровень заболеваемости сегодня ниже пороговых значений 50,1%.