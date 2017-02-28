UTair наладит авиасообщение Воронежа с Краснодаром
Новая полетная программа заработает к лету 2017 года.
Новая полетная программа заработает к лету 2017 года.
Авиакомпания UTair («ЮТэйр») организует перелеты между Воронежской областью и Краснодарским краем, сообщила
Соответствующий документ подписали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и гендиректор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017». Помимо Воронежской области, UTair планирует развивать программу перелетов внутри края и авиасообщение с соседними регионами. Речь идет о Кавказских Минеральных Водах, Дагестане, Поволжье, Ростовской области. Договоренности с аэропортами Сочи и Краснодара по обслуживанию новых рейсов уже есть.
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