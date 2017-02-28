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13:23 (мск), источник: Baikal-info.ru

Март в Иркутской области будет теплее, чем в прошлом году

Температура по всей территории Иркутской области в марте 2017 года будет на 2−3 градуса теплее, чем в прошлом году, несмотря на то, что похолодания ожидаются в первой половине месяца, об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова на пресс-конференции 28 февраля.

Источник: AP 2017

В среднем в марте прогнозируют в западных и южных районах от -10,-15 до -4,-9 градусов при облачной погоде ночью, днем — от -2,-7 до 0,+5 градусов. В северных и верхнеленских районах температура ночью составит -15,-20, а днем -1,-6 градусов. В первой половине марта в отдельные дни ожидается похолодание в западных и южных районах ночью до -17,-22 (местами ниже -25) градусов, в северных и верхнеленских районах от -23,-28 до -33,-38 градусов ночью, и от -8 до -13 днем.

В первые три дня марта температура ночью в северных районах упадет до -33,-40 градусов. При этом в остальных районах погода будет комфортнее. Юлия Янькова отметила, что разница в температуре между северными и южными районами может составить до 20 градусов.

Повышение температуры начнется с 21 марта, температура в западных и южных районах в ночные часы составит от -2 до -7 градусов, днем до +4,+9 градусов.

Что касается первой осадков, в первой декаде марта ожидается снег, днем в западных и южных районах пройдет мокрый снег, сообщила Юлия Янькова.

Около 50 дней осталось до начала климатической весны, сообщил начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь, на сегодняшний день прошло уже 90% климатической зимы. Согласно многолетним наблюдениям центра, в южных районах средняя суточная температура будет выше нуля через 40−45 дней, в северных — через 50−55 дней.

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