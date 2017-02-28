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13:21 (мск), источник: VN.RU

Необычная корова встретила животноводов у ДК в Здвинске

Сегодня, в последний день февраля, в Здвинске прошел праздник животноводов. Делегации сельскохозяйственных предприятий у Дома культуры встречала импровизированная корова с дояркой.

Источник: VN.RU

Перед началом торжества присутствующие посмотрели фильм о жизни животноводческой отрасли Здвинского района, затем гостей приветствовали участники художественной самодеятельности и глава района Михаил Колотов.

Он поздравил животноводов с праздником, назвал передовиков и подчеркнул, что и в дальнейшем районная власть будет чествовать лучших работников сельского хозяйства, что «нашим животноводам в 2017 году будет по силам надоить на фуражную корову 3000 килограммов молока».

Затем с докладом выступил начальник управления сельского хозяйства Сергей Куртов, а глава района Михаил Колотов и председатель районного Совета депутатов Виктор Прошак вручили Почетные грамоты, благодарственные письма и денежные премии животноводам, выполнившим условия соревнования.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Григорьевич Терепа вручил на слете передовиков животноводства областную награду телятнице профилактория ОАО «Родина» — Галине Басовой.

В заключение праздника животноводов благословил на благие дела и пожелал здоровья настоятель храма Иоанна Богослова Роман Венцак, а самодеятельные артисты сельских домов культуры подарили им концертные номера.

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