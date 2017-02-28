Синоптики дали прогноз погоды на март в Пермском крае

Синоптики дали прогноз погоды на март в Прикамье. Как рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» специалист ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов, погода в первый месяц весны ожидается существенно теплее климатической нормы.

«Ожидается, что температура будет выше нормы на 2−3 градуса. Такая же ситуация была в 2015 году. В первый день весны температура будет ещё достаточно холодной, ночью до -10 градусов, днём до −1… −6 градусов. А уже со 2 по 5 марта ожидается резкое повышение температуры. Днём температура воздуха будет подниматься до −1… +4 градусов, 5 марта до +5 градусов», — рассказал учёный.

Существенных осадков в ближайшие дни не ожидается.