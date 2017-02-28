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12:59 (мск), источник: Om1.ru

В Омске с возможных мест подтопления вывозят снег

Улицы, которые вероятнее всего может затопить весной, продолжают очищать от снега.

В преддверии паводка, который по прогнозам начнется 20 марта, противопаводковые меры были усилены. Так, комплекс мер выполняется в Центральном округе. Особую угрозу представляет частный сектор. На сегодняшний день специалисты «Управления дорожного хозяйства» вывезли более 12 тысяч кубометров снега от 58 домов, расположенных в местах возможного подтопления на территории частного сектора.

Как сообщают в администрации Центрального округа, из-за специфики природно-географических условий территории, часть которой занимает пойма Иртыша и Оми, около 70% частных домов Центрального округа подвергаются угрозе подтопления грунтовыми и талыми водами.

Согласно данным Гидрометецентра, этой зимой выпало рекордное количество осадков. В прошлом году с территории Центрального округа за всю зиму было вывезено 108 кубометров снега, то на сегодняшний день — 135 тысяч.

В первую очередь снегоуборочная техника направляется в места, которые специалисты определили как наиболее подверженные подтоплению: улицы Амурские, Северные, Судоремонтные, Линии, Восточные, Подгорная, 2-ая Дорожная, Красноярский тракт, микрорайоны «Первокирпичный» и «Загородный».

Жителям этих улиц уже выдано 3 000 уведомлений и 84 протокола об административной ответственности за нарушения Правил благоустройства и неубранный снег.

Администрация округа поставила четкую задачу перед управляющими компаниями — завершить подготовительные мероприятия до 15 марта. В настоящее время сотрудники УК активно очищают крыши от снега. Взяты на контроль следующие дома, в которых может затопить подвалы: улицы 21-ая Амурская, Багратиона, Ленинградская площадь, Ильинская, Лермонтова. В феврале с придомовых территорий вывезено более 10140 кубометров снега. Для предотвращения подтоплений приобретаются мешки, заготавливается песок.

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В Омске с возможных мест подтопления вывозят снег
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