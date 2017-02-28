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13:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Повторное тестирование безналичной оплаты в воронежских троллейбусах стартует 1 марта

Терминалы поставят на всех троллейбусах маршрутов № 7 и 8.

Повторное тестирование оплаты проезда банковской картой начнется в воронежских троллейбусах 1 марта. Терминалы установят на всех 18 троллейбусах маршрутов № 7 и 8, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в МКП «Воронежпассажиртранс».

Проверка продлится две недели. После этого «Воронежпассажиртранс» планирует оборудовать терминалами еще 28 троллейбусов. Если система будет работать удачно — безналичную оплату введут на всем общественном транспорте предприятия.

Систему безналичной оплаты уже запускали в троллейбусах № 7 и 8 в тестовом режиме. Проверка продлилась с 13 до 15 февраля. В первый день тестовой работы терминалом воспользовались около 20 человек. Городские власти решили сделать покупку билета по карте на два рубля дешевле, чем при оплате наличными.

Чтобы оплатить проезд, необходимо приложить к терминалу или вставить в слот банковскую карту, пин-код вводить не нужно. Ранее терминалы временно устанавливали в декабре 2016 года. Во время той проверки пассажирам приходилось вводить пин-код.

Контекст

Старт проекта безналичной оплаты запланировали еще на 2016 года. В августе запуск перенесли на конец 2016 года. Оплату картами собирались запустить в декабре, затем старт вновь отложили — до января 2017-го.

Муниципальная транспортная компания «Воронежпассажиртранс» и ПАО «Сбербанк России» заключили договор в конце 2016 года. Сбербанк стал единственным участником торгов. Организация предоставила услуги за 94,4 тыс. рублей, следует из документов госзакупок. Банк получит по 2,5% от суммы каждой транзакции.

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