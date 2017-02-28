Петербургский метрополитен добавит еще 4 языка в автоматы по продаже проездных

Это делается в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу и растущим турпотоком.

Как 28 февраля сообщает сайт «подземки», меню автоматов переведут на немецкий, французский, испанский и китайский. Интерфейс адаптируют в течение текущего года. После этого система будет несколько месяцев работать в тестовом режиме, чтобы к ЧМ-2018 исправить все возможные недочеты. На данный момент в автоматах, помимо русского, можно выбрать английский язык.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как петербургский метрополитен готовится к крупным футбольным турнирам ближайших лет. К ЧМ-2018 года в метро появится более 350 новых вагонов, а к Кубку Конфедераций-2017 был запущен специальный брендированный состав.