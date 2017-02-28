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13:33 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский метрополитен добавит еще 4 языка в автоматы по продаже проездных

В автоматах петербургского метрополитена по продаже и пополнению проездных билетов интерфейс переведут еще на 4 языка.

Источник: РИА "Новости"

Это делается в связи с приближающимся Чемпионатом мира по футболу и растущим турпотоком.

Как 28 февраля сообщает сайт «подземки», меню автоматов переведут на немецкий, французский, испанский и китайский. Интерфейс адаптируют в течение текущего года. После этого система будет несколько месяцев работать в тестовом режиме, чтобы к ЧМ-2018 исправить все возможные недочеты. На данный момент в автоматах, помимо русского, можно выбрать английский язык.

Ранее «Фонтанка» писала о том, как петербургский метрополитен готовится к крупным футбольным турнирам ближайших лет. К ЧМ-2018 года в метро появится более 350 новых вагонов, а к Кубку Конфедераций-2017 был запущен специальный брендированный состав.

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