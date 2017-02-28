Каток в Парке Горького закроется 12 марта
Менее двух недель осталось до закрытия катка в Парке Горького. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Менее двух недель осталось до закрытия катка в Парке Горького. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«Каток примет последних посетителей в этом сезоне 12 марта», — сказал собеседник агентства.
Каток в Парке Горького открылся 17 ноября. Для оформления катка был выбран стиль «стрит-арт». В этом году каток отменил залоговую плату за коньки.