Первый день весны в Москве может стать рекордно теплым
Первый день весны, 1 марта, может стать рекордно теплым для Москвы. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Первый день весны, 1 марта, может стать рекордно теплым для Москвы. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Весна в столице начнется с очень теплой погоды. Ее определит теплый сектор циклона с центром над Северным морем. Воздух в центр России будет поступать из районов Малой Азии. 1 марта даже на высоте 1,5 км температура повысится до плюс
Уточняется, что абсолютный максимум дня был зафиксирован в 2000 года, он составил плюс 5,7 градусов.
Ранее сообщалось, что в столице в последний день зимы, 28 февраля, температура воздуха может превысить климатическую норму почти на семь градусов. По сообщениям синоптиков, 28 февраля термометры покажут от нуля до плюс двух градусов, что гораздо выше привычных значений. Температура воздуха опережает график на две недели и соответствует середине марта.