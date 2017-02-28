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13:18 (мск), источник: Uralpress.ru

Прокуратура выявила 120 нарушений при перевозках детей в Челябинской области

В Челябинской области прокуратура выявила 120 нарушений законодательства в сфере осуществления организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

«Во всех случаях приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, внесено 76 представлений, объявлено 16 предостережений, опротестовано 23 незаконных нормативных акта, в суд направлено 2 исковых заявления», — сообщает региональная прокуратура.

Нарушения законодательства были выявлены в деятельности образовательных, физкультурно-спортивных организаций, организаций отдыха и оздоровления, использующих собственный транспорт для перевозки групп детей, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организованные перевозки детей автомобильным транспортом по заказу.

Так, поясняет ведомство, прокурором Челябинска, прокурором Советского района города, Увельского и Троицкого районов выявлены случаи допуска к перевозке детей транспортных средств при наличии неисправностей.

Прокурорами Металлургического и Калининского районов Челябинска, прокурором Усть-Катава вскрыты факты бездействия образовательных организаций по истребованию сведений о совершенных водителями школьных автобусов административных правонарушениях в области дорожного движения.

Также установлено, что не в каждом случае территориальные органы Госавтоинспекции уведомляются о выделении специального автомобиля сопровождения при перевозке детей транспортной колонной из трех и более автобусов.

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