Прокуратура выявила 120 нарушений при перевозках детей в Челябинской области
В Челябинской области прокуратура выявила 120 нарушений законодательства в сфере осуществления организованных перевозок детей автомобильным транспортом.
В Челябинской области прокуратура выявила 120 нарушений законодательства в сфере осуществления организованных перевозок детей автомобильным транспортом.
«Во всех случаях приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, внесено 76 представлений, объявлено 16 предостережений, опротестовано 23 незаконных нормативных акта, в суд направлено 2 исковых заявления», — сообщает региональная прокуратура.
Нарушения законодательства были выявлены в деятельности образовательных,
Так, поясняет ведомство, прокурором Челябинска, прокурором Советского района города, Увельского и Троицкого районов выявлены случаи допуска к перевозке детей транспортных средств при наличии неисправностей.
Прокурорами Металлургического и Калининского районов Челябинска, прокурором
Также установлено, что не в каждом случае территориальные органы Госавтоинспекции уведомляются о выделении специального автомобиля сопровождения при перевозке детей транспортной колонной из трех и более автобусов.