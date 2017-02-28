В Омской области число браков сравнялось с числом разводов

Омскстат опубликовал основные демографические показатели за январь 2017 года.

В этом месяце в регионе было зарегистрировано 1852 рождения и 2441 смерть. На 1000 человек населения в среднем приходится 11,1 родившихся и 14,6 умерших.

Также в январе произошло 669 браков и 630 разводов. На каждые 1000 жителей в среднем приходится по 4 брака и по 4 развода.

Отметим, что статистические данные за январь не дают объективного представления о демографической обстановке в регионе. Январь в России знаменит продолжительными выходными, которые занимают треть месяца. К сожалению, праздники в нашей стране многие не умеют отмечать как положено, поэтому показатели смертности в январе стабильно выше, чем во все остальные месяцы.