Сильное потепление и снова холод: синоптики дали прогноз на март

Гидрометеорологический центр Украины прогнозирует потепление до +8…+14 днем в первой декаде марта и возвращение похолодания во второй половине месяца.

Об этом Українським новинам сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко.

«Погода будет уже более-менее весенняя, зима пока что закончилась. В 1-й декаде будет погода без осадков. Только 2—3 марта пройдет атмосферный фронт в западных, северных и местами в центральных областях», — сказала она.

По ее словам, в первой декаде марта температура по Украине ночью будет от 0 до +5 градусов, а днем +8…+14 градусов.

При этом в отдельные дни на юге и Прикарпатье днем может быть до +15…+18 градусов.

Однако, подчеркнула синоптик, есть вероятность похолодания во 2-й половине месяца.

Она отметила, что температура может снизиться до ниже нуля.