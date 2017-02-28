Сильное потепление и снова холод: синоптики дали прогноз на март
Гидрометеорологический центр Украины прогнозирует потепление до +8…+14 днем в первой декаде марта и возвращение похолодания во второй половине месяца.
Гидрометеорологический центр Украины прогнозирует потепление до +8…+14 днем в первой декаде марта и возвращение похолодания во второй половине месяца.
Гидрометеорологический центр Украины прогнозирует потепление до +8…+14 днем в первой декаде марта и возвращение похолодания во второй половине месяца.
Об этом Українським новинам сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Людмила Савченко.
«Погода будет уже
По ее словам, в первой декаде марта температура по Украине ночью будет от 0 до +5 градусов, а днем +8…+14 градусов.
При этом в отдельные дни на юге и Прикарпатье днем может быть до +15…+18 градусов.
Однако, подчеркнула синоптик, есть вероятность похолодания во 2-й половине месяца.
Она отметила, что температура может снизиться до ниже нуля.