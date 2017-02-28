Снимки снежных тоннелей Казахстана попали в зарубежные СМИ

Издание Strangesounds назвало такое количество снега «белым апокалипсисом».

Как сообщили в Казгидромет, высота снежного покрова за сутки на прошлой неделе достигла 30 см. В области в феврале были бураны, которые занесли дома снегом по самую крышу. Сверху виднеются лишь дымящиеся печные трубы.

Сельчане вынуждены прокладывать тоннель из дому, чтобы выйти на улицу. Люди прогуливаются по селу буквально по крышам домов.

Видео, на котором снято село, выложил пользователь Youtube Андрей Щетинин.